Wybrano najpiękniejszą kobietę świata

Koronę najpiękniejszej w konkursie Miss World 2019 zdobyła pochodząca z Jamajki 23-letnia Toni-Ann-Singh. Jamajka odbierając wyróżnienie powiedziała, że chce wykorzystać swój sukces do pracy na rzecz poprawy sytuacji kobiet i dzieci. Reprezentująca Polskę Milena Sadowska dostała się do TOP 40 konkursu.

Finał Miss World 2019 odbył się 14 grudnia, w Londynie.

Najpiękniejszą kobietą na świecie została 23-letni Toni-Ann-Singh, absolwentka psychologii.

Na podium znalazły się również, pochodząca z Francji 20-letnia Ophély Mézino oraz 21-letnia Hinduska, Suman Rao.

Zobacz wideo: wybory Miss World 2019:

PAP/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA Miss World 2019

PAP/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA Miss Indii, Suman Rao





PAP/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA Miss Francji Ophely Mezino oraz Miss World 2019 Toni-Ann Singh

"Moja Jamajko, słodka Jamajko - zrobiliśmy to! Moje serce jest pełne miłości i wdzięczności. Dziękuję bardzo za wiarę we mnie. Zmusiliście mnie do uwierzenia w siebie. Jestem nie tylko zaszczycona, ale i pokorna, będąc 69. Miss World" – napisała Toni-Ann-Singh na swoim koncie na Instagramie. – "Dziękuję mojej rodzinie i moim znajomym. Miłość i wsparcie, które wlaliście we mnie pozwala mi teraz przelać je na świat" – dodała.

Koronę nowej miss wręczyła Miss World 2018 Vanessa Ponce De Leon z Meksyku.

Miss Polonia 2018, Milena Sadowska jako jedna z nielicznych Europejek znalazła się w TOP 40 konkursu.

WIDEO - Wybuch wulkanu w Nowej Zelandii. Kilka osób rannych, kilka zaginionych Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

las/bas/ Reuters, Polsat News, CNN