Jest już po lekturze Tokarczuk. Zobacz pierwszy wywiad z nową Miss Polski

- Do teraz nie wierzę, że otrzymałam tytuł najpiękniejszej Polki. Jednak spojrzałam na koronę i zdałam sobie sprawę, że to właśnie ja - przyznała w pierwszym telewizyjnym wywiadzie Magdalena Kasiborska. W programie "Godziny Szczytu" w Polsat News Miss Polski 2019 zdradziła, że czytała książki Olgi Tokarczuk i dodała, że na przyszłość ma "wiele ambitnych planów".

- Przede wszystkim chcę się skupić na ekologii. Zależy mi, żeby zorganizować spektakl ekologiczny dla najmłodszych, by uczyć dzieci, że warto dbać o naszą Ziemię - mówiła o swojej przyszłości Kasiborska.

Nowa Miss Polski studiuje obecnie kosmetologię, ale dodaje, że planuje zostać lekarką. - Interesuję się muzyką, sportem, moją pasją jest taniec towarzyski - powiedziała. Dodała, że muzyki klasycznej słucha podczas nauki. - Naprawdę pomaga - zaznaczyła.

"Jestem szczęśliwie zakochana"

Pytana o lekturę książek Olgi Tokarczuk Miss Polski przyznała, że "jest już po", choć ostatnio więcej czasu poświęciła książkom przygotowującym ją do egzaminu dojrzałości, bo "jest świeżo po maturze".

ZOBACZ: Koronę w wyborach Miss Polski 2019 otrzymała...

- Jestem szczęśliwie zakochana - zdradziła. - Chłopak trochę się obraził. Dopisuję go do listy - dodała, odnosząc się do swojej odpowiedzi na zadane podczas niedzielnego finału Miss Polski pytanie o trzy osoby, które zabrałaby na bezludną wyspę. Kasiborska wymieniła wówczas mamę, babcię i swoją przyjaciółkę.

W niedzielę odbyła się gala finałowa wieńcząca 30. edycję Narodowego Konkursu Piękności. 24 najpiękniejsze Polki stanęły do walki o tytuł Miss Polski 2019. Jubileusz 30-lecia odbył się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Nagrody

Finalistki Miss Polski oprócz korony i tytułu rywalizowały o nagrody o łącznej wartości 100 tys. zł., a także możliwość reprezentowania kraju w najbardziej prestiżowych konkursach piękności na świecie.

ZOBACZ: Zgrupowanie finałowe Miss Polski 2019. Fotorelacja!

Konkurs poprowadzili Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz, a materiały archiwalne z lat ubiegłych komentował Zygmunt Chajzer, który 30 lat temu poprowadził pierwszą galę Miss Polski. Kulisowe rozmowy z kandydatkami prowadziła Agnieszka Hyży.

Poza pięknie zaaranżowanymi pokazami kolekcji modowych, publiczność na gali oraz widzowie przed telewizorami mogli posłuchać koncertów polskich gwiazd muzycznych: Kombii, Grzegorza Hyżego oraz Sylwii Grzeszczak.

WIDEO - Policjanci źle używają mierników prędkości? Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/ml/ Polsat News