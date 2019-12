Szaleńczy rajd pijanego 26-latka. Rozbijał samochody, uciekał przed policją

Policjanci Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze zatrzymali 26-letniego mężczyznę podejrzanego o kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, spowodowanie kolizji drogowej oraz ucieczkę z miejsca zdarzenia.

Pijany wsiadł za kółko na stacji

Funkcjonariusze dostali zgłoszenie po godzinie 1 w nocy, o najprawdopodobniej pijanym kierowcy, który odjechał ze stacji paliw. Kilka minut później, ten sam kierowca miał spowodować kolizję drogową i uciec z miejsca zdarzenia. Policjanci pojechali we wskazane miejsce gdzie zastali podejrzanego. Na widok funkcjonariuszy 26-latek rzucił się do ucieczki. Po chwili pościgu mężczyzna został zatrzymany.

Kierującym i sprawcą kolizji okazał się 26-letni mieszkaniec Jeleniej Góry. Okazało się, że był nietrzeźwy - miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Teraz za popełnione czyny odpowie przed sądem, a grozić mu może nawet do 2 lat pozbawienia wolności. Policjanci zatrzymali również prawo jazdy kierującego, z uwagi na to, że dokumencie wpisana była nieprawidłowa data urodzenia. Obecnie funkcjonariusze wyjaśniają szczegółowo wszystkie okoliczności tej sprawy.

