Wypadek na A4 w kierunku Rzeszowa. W akcji śmigłowiec LPR

Do wypadku doszło około godziny 6:00.

- Samochód osobowy najechał na tył busa. Bus zjechał na lewy pas drogi, uderzył w bariery energochłonne i przewrócił się na bok. Podróżujący samochodem osobowym próbowali pomagać osobom z busa, wtedy w busa uderzył jeszcze jeden samochód jadący lewym pasem - powiedział asp. sztab. Paweł Klimek rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

- Trzy osoby zabrano do szpitala. Jedna poleciała helikopterem LPR do Krakowa, dwie pojechały do tarnowskiego szpitala - przekazał rzecznik. Osoba, która trafiła do szpitala w Krakowie jest w stanie ciężkim.

las/ polsatnews.pl, PAP