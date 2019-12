"Efekt paradoksalny" - Tusk o brexicie. Więcej w programie "Dzień na Świecie" w Polsat News o 22:30

- Nie znaleźliśmy sposobu, by zatrzymać Wielką Brytanię w Unii Europejskiej. To jest powód do smutku - mówi Donald Tusk w wywiadzie z Janem Mikrutą w Polsat News. Według byłego szefa Rady Europejskiej w reakcji na brexit Wspólnota jest bardziej zjednoczona i o kolejnych "exitach" nie ma mowy. Cały wywiad z Donaldem Tuskiem dziś w programie "Dzień na Świecie" w Polsat News o 22:30.