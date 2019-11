Korwin-Mikke: małżeństwo z szympansicą ma pewien sens. Małżeństwo z drugim mężczyzną - nie

- Żeby powiedzieć to jasno i brutalnie - jest bardzo mała szansa, że mężczyzna spłodzi dziecko z szympansicą. Więc małżeństwo z szympansicą ma pewien biologiczny sens. W małżeństwie z drugim mężczyzną nie można mieć dzieci, więc to nie jest małżeństwo z definicji - powiedział w "Wydarzeniach i Opiniach" lider Konfederacji Janusz Korwin-Mikke.

Janusz Korwin-Mikke zadeklarował, ze jednym z pierwszych projektów, jakie Konfederacja złoży w Sejmie będzie zakaz edukacji seksualnej i paradach równości. - O sprawach seksu nie dyskutuje się w ogóle. To sprawa intymna, a nie sprawa publiczna - zapewnił lider Konfederacji.

Dodał, że jeśli dzieci uczą się w szkołach o seksie, to "miłość zmienia się coś na kształt odrabiania lekcji". - To staje się nudne. Coraz więcej ludzi ucieka od seksu, bo za dużo tego mają. To musi być zakazane, bo owoc zakazany nęci - dodał Korwin-Mikke.

"Może mam ochotę zawrzeć związek z wielorybem?"

Joanna Senyszyn (Lewica) zapewniła, że na lekcjach wychowania seksualnego i paradach równości nie dyskutuje się nie o seksie, ale o "równości". - Chodzi o to, że osoby o innej orientacji niż heteroseksualna miały możliwość tworzyć związki partnerskie, zawierać małżeństwa jeżeli chcą. Nie można nikogo dyskryminować z jakiegokolwiek powodu, również z powodu orientacji seksualnej - dodała Senyszyn. Według niej za edukację seksualną powinni być odpowiedzialni fachowcy, a nie "koledzy" i "filmy pornograficzne".

- Ja mam ochotę zawrzeć związek z wielorybem, dlaczego nie mogę? - zapytał Korwin-Mikke.

- Dlatego, że jakby wieloryb na pana spojrzał, to by nie chciał - odpowiedziała Senyszyn.

- A może ja chcę zawrzeć związek małżeński z dwoma kobietami? Małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety. Żeby powiedzieć to jasno i brutalnie - jest bardzo mała szansa, bo wymaga to dwóch defektów genetycznych, że mężczyzna spłodzi dziecko z szympansicą. Więc małżeństwo z szympansicą ma pewien biologiczny sens. W małżeństwie z drugim mężczyzną nie można mieć dzieci, więc to nie jest małżeństwo z definicji - zapewnił Korwin-Mikke.

- Niewątpliwe monogamia jest związana z religią katolicką. Są religie, które pozwalają na wielożeństwo. Ja uważam, że można też wyobrazić sobie życie bez sformalizowanych związków małżeńskich - zaznaczyła Senyszyn. Korwin-Mikke powiedział, że "tak powinno być".

Według Korwina-Mikke powinno się zlikwidować podatek od spadku, a pary powinny zakładać spółki cywilne.

"Z dwojga złego wolę pana Janusza"

We wcześniejszej części programu, goście byli pytani o decyzję Andrzeja Dudy, który wyznaczył Antoniego Macierewicza na marszałka seniora.

- W pewien sposób czuję żal . Gdybym została marszałkinią Sejmu, to pierwsze posiedzenie miałoby większą rangę. Macierewicz dostał tak naprawdę nagrodę pocieszenia, to jego pożegnanie z politykę - zapewniła Joanna Senyszyn. Na pytanie kogo wolałaby jako marszałka seniora Sejmu - Macierewicza, czy Korwina-Mikkego, zapewniła, że "z dwojga złego, to pana Janusza".

- Słyszałem plotki, że w obozie prezydenta obawiano się, że zrobię taki numer - otworzę obrady, wejdę na mównicę i powiem "ogłaszam przerwę do lutego" - powiedział Janusz Korwin-Mikke, który po chwili dodał jednak, że nie zrobiłby tego bo "nie wiedział nawet, że taka możliwość istnieje". W jego opinii prawo powinno się zmienić w taki sposób, żeby marszałkiem seniorem automatycznie zostawał najstarszy poseł.

Goście w studiu Polsat News odnieśli się do proponowanego przez Kancelarię Sejmu rozkładu miejsc w ławach poselskich. Jak określiła Joanna Senyszyn "posłowie Konfederacji zostali wtłoczeni między PSL, a Platformę Obywatelską".

- My się jeszcze nie poddajemy. O rozsadzeniu decyduje marszałek senior. Gdybym ja bym marszałkiem seniorem, to usadziłbym nas odpowiednio - zapewnił Korwin-Mikke. Joanna Senyszyn dodała, że gdyby ona została marszałkinią, sama podjęłaby podobną decyzję.

Janusz Korwin-Mikke pytany, czy będzie kandydatem Konfederacji na prezydenta zaznaczył, że "najpierw musi wygrać partyjne prawybory". Senyszyn pytana o to kto będzie kandydatem Lewicy zaznaczyła, że w jej opinii najlepszą metodą byłoby przeprowadzenie badania na Lewicy.

"Glemp był przeciwnikiem przywilejów"



Joanna Senyszyn została zapytana przez prowadzącą program Dorotę Gawryluk, jakie projekty ustaw w pierwszej kolejności złoży w Sejmie Lewica.

- Mamy taką koncepcję, żeby leki na receptę nie były droższe niż pięć złotych, a dla dzieci, kobiet w ciąży, emerytów i rencistów i osób po przeszczepach - bezpłatnie. Ten projekt kosztuje 6 mld złotych - dokładnie tyle ile zwolnienia podatkowe kościelnych osób prawnych z podatku dochodowego - powiedziała Senyszyn.

Drugi projekt zakłada ujawnienie przychodów kościoła i likwidacji przywilejów finansowych kościoła. - Te dwa projekty cudownie się uzupełniają - dodała posłanka.

- Zaskoczę panią, ale rozmawiałem ze śp. prymasem Glempem. On był zdecydowanym przeciwnikiem podatku kościelnego i przywilejów fiansowych dla kościoła. Uważał, że od tego księża się roztyją, staną się za tłuści i przestaną dobrze uczyć. Myślę, że poprzemy projekt o podatkach, ale jestem przeciwnikiem jawności - zapewnił Korwin-Mikke.

bas/ Polsat News