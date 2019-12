Jezus-gej i Maryja paląca marihuanę. Film Netflixa wywołał ogólnoświatowe oburzenie

46-minutowy film "The First Temptation of Christ" ("Pierwsze kuszenie Chrystusa") autorstwa brazylijskich komików z grupy Porta dos Fundos miał premierę w serwisie Netflix 3 grudnia. Film dostępny jest również na platformie streamingowej w Polsce.

Não cobiçarás a mulher do próximo. Mas se fordes Deus, cobiçareis sim. Dos ganhadores do Emmy Internacional, estreia amanhã, dia 03/12, o novo Especial de Natal do Porta dos Fundos: A Primeira Tentação de Cristo. Só na @netflixbrasil. pic.twitter.com/GRf2efkRtb — Porta dos Fundos (@portadosfundos) 2 grudnia 2019

O produkcji zrobiło się jednak głośno na długo przed premierą. Wszystko za sprawą kontrowersyjnej fabuły. Film jest parodią, w której Jezus przedstawiony został jako gej, a jego matka - Maryja- jako kobieta uzależniona od marihuany. W filmie jest również scena, gdy Bóg stara się namówić Maryję na seks.



Jak można się domyślić najnowsza produkcja Netflixa nie wszystkim przypadła do gustu. Widzowie czują się oburzeni, bo według nich, historia przedstawiona w filmie obraża uczucia religijne chrześcijan.

W internecie powstała nawet petycja, w której internauci domagają się wycofania filmu. Na ten moment podpisało ją już prawie 1,5 mln ludzi z całego świata!

W odpowiedzi na zarzuty brazylijski oddział Netflixa oświadczył, że "ceni i akceptuje twórczą swobodę artystów, z którymi współpracuje, a także ma świadomość, że nie wszystkim spodoba się ta treść". Firma w komunikacie podkreśla, że widzowie mają dostęp do szerokiej oferty produkcji, która zawiera również historie biblijne.

Media przypominają, że to już kolejna produkcja grupy Porta dos Fundos, która wzbudziła takie kontrowersje. Pierwszą z nich był film "The Last Hangover" ("Ostatni kac"). W tej biblijnej parodii komedii "Kac Vegas" apostołowie budzą się po szalonej Ostatniej Wieczerzy, próbując przypomnieć sobie wydarzenia ostatniej nocy i... znaleźć Jezusa, który gdzieś zaginął.

Film został nawet w 2019 roku nagrodzony nagrodą Emmy w kategorii "najlepsza komedia".

dk/msl/ "Daily Mail", polsatnews.pl