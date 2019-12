Nie możesz uruchomić Netflixa w telewizorze? Dowiedz się dlaczego

Od 2 grudnia Netflix nie działa na niektórych modelach telewizorów, m.in. od firmy Samsung. Serwis VOD przestał wspierać starsze urządzenia ze Smart TV, ponieważ, jak tłumaczą jego przedstawiciele, wynika to z ograniczeń technicznych. Filmy i seriale nadal można wyświetlać na ekranie starszego modelu, jednak trzeba podłączyć dodatkowe urządzenie.

Dziś na ekranach niektórych telewizorów pojawił się komunikat "Netflix nie będzie już dostępny na tym urządzeniu".

"Z powodu ograniczeń technicznych serwis VOD nie będzie dostępny na niektórych starszych urządzeniach elektronicznych, w tym urządzeniach firmy Samsung. Zmiana dotyczy telewizorów z 2010 i 2011 r., sprzedawanych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Dotknięci zmianami użytkownicy otrzymają stosowne powiadomienia" - czytamy w komunikacie firmy Samsung.

Zmiana nie dotknie telewizorów wyprodukowanych po roku 2011

Samsung Electronics Polska w oficjalnym komunikacie wskazuje, że "nadal jest wiele innych urządzeń, wspieranych przez Netflix, które można połączyć z telewizorem Smart TV, aby korzystać z aplikacji". Lista obsługiwanych urządzeń jest dostępna tutaj.

Jednocześnie producent zapewnia, że zmiana nie dotknie telewizorów produkowanych po roku 2011.

Aby ponownie korzystać z Netflixa na telewizorze należy podłączyć do niego urządzenie zewnętrzne takie jak komputer stacjonarny, laptop, lub konsola do gier z dostępem do usługi. Jedną z możliwości jest też skorzystanie z urządzeń streamującyuch i połączenie się z nim za pomocą swojego smartfona.

