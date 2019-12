Powstanie nowy "Kevin sam w domu". Wiemy, kto wcieli się w główną rolę

W sierpniu tego roku szef Disneya - Bob Iger - ogłosił, że powstanie nowa wersja świątecznego hitu. Nie jest jeszcze znana data premiery. Wiadomo jedynie, że obejrzymy go na platformie Disney+. Wytwórnia ujawniła także nazwiska aktorów, którzy wcielą się w role głównych bohaterów.

Filmowy debiutant

Archie Yates ma na swoim koncie jeden film. W "Jojo Rabbit" wcielił się w przyjaciela głównego bohatera, Yorkiego. Jego mamę zagra Ellie Kemper znana m.in. z filmu "Unbreakable Kimmy Schmidt", zaś filmowym ojcem ma zostać Rob Delaney kojarzony z "Deadpool 2".

