"Skoczyła na mnie, podrapała...". Kobieta podgląda, nagrywa i atakuje sąsiadów

- Nie mamy swojego życia prywatnego, nie możemy nigdzie wyjść, są wszędzie kamery porozstawiane albo telefony na oknach. Sąsiadka wprowadziła się w lutym. Szukała osoby, która mogłaby jej remont dokończyć, więc zaoferował się mój mąż. Tydzień przed wypłatą zaczęły się do mnie SMS-y z wyzwiskami: „smarkaty, niedorozwinięty nierób”. Głównie chodziło chyba o to, żeby nie zapłacić tych pieniędzy za wykonaną pracę - tłumaczyła Adrianna Kozłowska, sąsiadka Sylwii B.

- Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze prowadziła postępowanie przeciwko Sylwii B., która była w ramach tego postępowania podejrzana o przestępstwo uporczywego nękania. Ustalono, że Sylwia B. między innymi wyzywała te osoby słowami powszechnie uznanymi za obelżywe. Dodatkowo nagrywała ich telefonami komórkowymi lub też przynajmniej sprawiała takie wrażenie, że nagrywa, że śledzi te osoby. Na podstawie tych ustaleń sformułowano zarzut i skierowano do sądu akt oskarżenia, natomiast to postępowanie przed sądem nie zostało zakończone – mówił Tomasz Czułowski z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

"Deską od taboretu rzuciła we mnie"

- Kiedyś szłam przez podwórko, to deską od taboretu rzuciła we mnie. I to ma taki tupet, że rzuciła we mnie, bierze za telefon i dzwoni na policję, że ja ją atakuję – opowiadała Jadwiga Kasuwe, sąsiadka Sylwii B.

- Trzy razy mnie zaatakowała. Skoczyła na mnie, podrapała mnie i zaczęła mnie wyzywać. Dobrze, że miałam garnek, to się zasłoniłam - dodała poszkodowana kobieta.

W programie przedstawiono również fragment rozmowy dwojga sąsiadów z Sylwią B.:

- Jesteś p*** pasożytem dziewucho, idź i coś zarób.

- Bardzo ładnie.

- Ty jesteś pasożytem.

- Bardzo ładnie.

- Pasożyt p***. W sądzie nie bez powodu macie sprawy.

- Bardzo ładnie.

- Wyp*** z mojego.

- To nie jest twoje. Bardzo ładnie pani się odnosi.

Agresywna nawet wobec niepełnosprawnego

- Jest agresywna, a najbardziej do pana Jana Kubińskiego, bo wie, że on jest po prostu słabszy, że się nie będzie bronił. Boi się jej i po prostu ucieka. Jak jest jakaś awantura, to Janek po prostu ucieka przez okno – mówi Adrianna Kozłowska.

Pan Jan Kubiński ma 40 lat, jest niepełnosprawny intelektualnie w stopniu lekkim. Mieszka z Sylwią B. drzwi w drzwi. Do toalety prowadzi wspólny korytarz, ale korzystać z niej nie może, bo, jak twierdził, utrudnia mu to sąsiadka.

- Nie mogę, bo mnie wyzywa i kameruje. Każe mi się załatwiać do wiadra – mówił pan Jan. Mężczyzna korzysta z innej toalety.

- Proszę pana, on korzysta, tylko, że nie umie spłuknąć wody i proszę spojrzeć, jaka ta toaleta jest brudna – odpowiadała Sylwia B.

Reporterowi programu Interwencja udało się porozmawiać z Sylwią B. Kobieta zapytała dziennikarza, z jakiej jest stacji dodając: - W takim razie podaję pana na kolejnego świadka z kolejnej telewizji - mówiła.

Skargi były już od poprzednich sąsiadów

- Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat pani Sylwia B. była kilkakrotnie oskarżana o popełnienie podobnego rodzaju przestępstw – mówił Tomasz Czułowski z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

- To była tragedia. My się baliśmy normalnie z domu wychodzić. Codziennie, dwudziesta godzina, otwierała drzwi i normalnie czatowała, aż sąsiedzi z pierwszego piętra wyjdą, żeby ich nawyzywać – relacjonowali dawni sąsiedzi Sylwii B. z Jeleniej Góry.

- W Karpaczu to ja miałam sąsiadów, za którymi ja płakałam, kiedy się wyprowadzałam – podkreślała Sylwia B. w rozmowie z programem Interwencja.

Ekipa programu dotarła do wspomnianych sąsiadów z Karpacza. Ich relacja była zupełnie inna.

- Okoliczni sąsiedzi, wszyscy się jej bali. To jest jakaś postrzelona kobieta, nie wiem… Lubiła sobie wypić. Jak tylko wypiła, zaraz szukała awantur – zdradzili.

- To się odbija na zdrowiu. Ja przez tą panią od półtora roku chodzę do psychiatry, bo sobie po prostu nie radzę z tym całym stresem. Ja nikomu nie ubliżam, nie robię krzywdy, a jestem traktowana po prostu jak śmieć – podkreślała Adrianna Kozłowska, obecna sąsiadka Sylwii B.