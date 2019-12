Olga Tokarczuk wróciła do Polski. Wyjątkowe powitanie salutem wodnym

Olga Tokarczuk w piątek wróciła do Polski ze Szwecji, gdzie odebrała literacką Nagrodę Nobla. Na płycie lotniska w Warszawie samolot z noblistką na pokładzie został oblany wodą z dwóch wozów strażackich, a połączone strumienie stworzyły łuk nad samolotem. "To uroczysty salut wodny, przeznaczony do uczczenia specjalnych okazji" - napisali przedstawiciele Lotniska Chopina na Facebooku.