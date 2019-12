Tokarczuk dla Polsat News: będę działać ku dobru. Zakładamy fundację

- Zakładamy fundację i tam będzie dużo przestrzeni do robienia czegoś dobrego. Myślę o różnych kierunkach, w których pójść. Na pewno literatura i projekty związane z pisarzami i tłumaczami, ale bardzo mi zależy na znalezieniu wspólnego punktu między literaturą i naturą - powiedziała noblistka Olga Tokarczuk w rozmowie z korespondentem Polsat News Tomaszem Lejmanem.

- Będę działać ku dobru - podkreśliła polska pisarka.



Powiedziała, że będzie się zastanawiać, "w jaki nowy sposób możemy spojrzeć na naturę, żeby móc zmienić coś w tym, co się dzieje, na co się zamknęliśmy, o czym zapomnieliśmy w stosunku człowieka do natury".

ZOBACZ: Olga Tokarczuk z literacką Nagrodą Nobla. Zobacz historyczny moment



- Zawsze bardzo mnie interesowały prawa zwierząt. Dziś, kiedy uświadamiam sobie, co dzieje się naokoło tych pięknych miast i co stoi za Bankietem Noblowskim, to są przecież rzeźnie - mówiła noblistka.



Jak dodała, "zawsze będę pamiętała też o kobietach, które po prostu mają bardziej pod górkę".

WIDEO: zobacz całą rozmowę Tomasza Lejmana z Olgą Tokarczuk

"Ważniejszy jest przekaz stroju"



Pytana o swoją suknię, w której odebrała nagrodę, odpowiedziała, że chciała, by "w jakiś sposób nawiązywała do sufrażystek kiedyś".



- Nie tylko ubieramy się po to, żeby pięknie wyglądać. Dla mnie ważniejszy jest przekaż stroju. To polityka mody - mówiła Tokarczuk.

ZOBACZ: Tokarczuk odbierała Nobla w sukni od Baczyńskiej. Kreacja łączy dwa światy



- To wszystko zrobiła Gosia Baczyńska. Ta sukienka była wygodna, miła, a jednocześnie nawiązywała do czasów Selmy Lagerlöf (pisarki, pierwszej kobiety, która otrzymała Nagrodę Nobla - red.) - dodała.

We wtorek w filharmonii sztokholmskiej Olga Tokarczuk odebrała dyplom i medal noblowski z rąk króla Karola XVI Gustawa.

WIDEO - Syn Polki może trafić do adopcji do pary homoseksualistów. Wójcik zapowiada interwencję Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

prz/ Polsat News