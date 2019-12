Tokarczuk spotkała się z dziećmi imigrantów. "Jestem bardzo poruszona"

- To jest miejsce, w którym mówimy ponad 20 językami - zwrócił się do noblistki uczeń o imieniu Gardian. Następnie młodzi czytelnicy ze szkół podstawowych w Rinkeby oraz Tensta przedstawili program artystyczny. Gospodarze recytowali teksty w swoich językach narodowych: po arabsku, rosyjsku, czesku, ale także po polsku.

Gdy zgasło światło, młodsi uczniowie zaśpiewali tradycyjną adwentową pieśń świętej Łucji. Jedna z idących w korowodzie dziewczynek miała na głowie chustę.

Na pamiątkę spotkania w bibliotece Tokarczuk otrzymała od uczniów własnoręcznie namalowany przez nich portret. - Jestem bardzo poruszona. Gdy wrócę do Polski, powieszę ten obraz w centralnym miejscu mojego domu - powiedziała pisarka.

PAP/Wojciech Olkuśnik Tokarczuk otrzymała od uczniów własnoręcznie namalowany obraz.

W rozmowie z dziennikarzami przyznała, że "docenia bogactwo, jakie stoi za uczniami o różnym pochodzeniu". - Szwecja to kraj, który przyjął wielu imigrantów. Tu jest zrozumienie dla sytuacji, w jakiej oni byli i w jakiej się znajdują - stwierdziła Tokarczuk.

Laureaci nagród Nobla, przede wszystkim w dziedzinie literatury, od 30 lat odwiedzają dzieci ze szkół w Rinkeby oraz Tensta - dzielnic, w których często dochodzi do strzelanin oraz podpaleń samochodów.

Olga Tokarczuk we wtorek odebrała w Sztokholmie złoty medal i dyplom noblowski. Do późnego wieczora noblistka bawiła się na bankiecie w ratuszu. Nie oznacza to jednak jeszcze końca Tygodnia Noblowskiego. Pisarka weźmie udział jeszcze m.in. w przyjęciu wydanym przez szwedzką rodzinę królewską na Zamku Królewskim, a także spotka się z dyplomatami na raucie przygotowanym przez Ambasadę RP w Sztokholmie.

