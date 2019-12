Chciał zdać egzamin na prawo jazdy za matkę. Założył jej bluzkę i pomalował paznokcie

43-letni Heitor Schiave, na co dzień pracujący jako mechanik, stawił się we wtorek przed ośrodkiem ruchu drogowego przebrany w kwiecistą bluzkę i długą spódnicę. By jak najbardziej upodobnić się do swojej matki, pofarbował włosy i pomalował paznokcie na czerwono.

"Starał się zachowywać naturalnie"

W pierwszej chwili egzaminatorka Aline Mendonça nie zorientowała się, że stoi przed nią mężczyzna. - Starał się zachowywać jak najbardziej naturalnie. Miał makijaż i kobiecą biżuterię - powiedziała portalowi G1.

Podczas egzaminu, kobieta zaczęła nabierać wątpliwości. W pewnym momencie poprosiła "seniorkę" o ponowne okazanie dowodu tożsamości. Gdy zorientowała się, że za kierownicą w rzeczywistości siedzi mężczyzna, przerwała egzamin i wezwała policję.

- Przyznał się, że jest synem kobiety, która miała zdawać egzamin praktyczny - dodała Mendonça. 43-latek zapewnił, że była to w całości jego inicjatywa, a jego matka o niczym nie wiedziała.

