162 razy zdawał egzamin na prawo jazdy... Stara się je odzyskać już 15 lat

Kierowca 162 razy podchodził do egzaminu teoretycznego na prawo jazdy. Będzie musiał zdawać 163. Piętnaście lat temu stracił uprawnienia do kierowania pojazdami. - To jest rzecz nawet troszkę trudna do zrozumienia, że ta osoba kiedyś poruszała się w ruchu drogowym - powiedział Dariusz Misztal, dyrektor piotrkowskiego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim (woj. łódzkie).