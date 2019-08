Winda ruszyła i napięła sznurek - chłopiec "zawisł" w kabinie. Dramatyczne nagranie

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w środę. Dzieci wracały do mieszkania po zabawie na placu zabaw.

Na nagraniu z monitoringu widać jak w pierwszej kolejności do windy wchodzą dwie dziewczynki, w ślad za nimi podąża 5-letni chłopiec. Wokół szyi ma owinięty sznurek. Chwilę później drzwi się zamykają, a winda rusza.

Horrifying moment! Sister stayed calm and saved the boy who got hang by toy rope inside an elevator in Istanbul, Turkey. Please watch your children when using elevator. pic.twitter.com/NmZ2x5VwyE