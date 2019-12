Warszawski gang złodziei samochodów rozbity. Zatrzymano 10 osób

Śledztwo prowadzone jest od kilku miesięcy przez policjantów z Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji w Kielcach i prokuratorów z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że członkowie zorganizowanej grupy przestępczej mogli działać na terenie woj. mazowieckiego od 2014 roku.

Wszystko wskazuje na to, że samochody były kradzione w Warszawie, a największym zainteresowaniem grupy cieszyły się auta marki bmw. Grupa przestępcza kradła samochody również pod zamówienia. W ciągu dnia typowali samochody, które następnie kradli nocą. Przy pomocy specjalistycznego sprzętu dostawali się do środka pojazdów, nie uszkadzając przy tym zamków i drzwi, po czym dokodowywali kluczyk.

Skradzione auta trafiały do jednej z dziupli w województwie mazowieckim. Według śledczych, zdarzały się dni, kiedy mogło tam trafiać nawet kilka samochodów na dobę, które były błyskawicznie demontowane na poszczególne części i podzespoły. Następnie sprzedawano elementy poprzez paserów oraz składano podzespoły tworząc nowe samochody, które następnie były legalizowane.

10 zatrzymanych, straty rzędu 3 mln zł

Pod koniec listopada przeprowadzono w woj. mazowieckim akcję. Zatrzymano wówczas 6 osób, a kolejne 4 doprowadzono do prokuratury z aresztów śledczych i zakładów karnych, gdzie aktualnie przebywają. Według śledczych, grupa przestępcza dokonała co najmniej 100 kradzieży pojazdów, powodując straty na ponad 3 mln zł. Śledczy ustalają faktyczny majątek należący do podejrzanych, aby zająć go na poczet przyszłych kar i grzywien.

Podczas akcji policjanci CBŚP zlikwidowali dwie dziuple samochodowe i zabezpieczyli 4 samochody marki BMW, które mogą pochodzić z przestępstwa, a także kilkanaście sterowników i modułów elektronicznych oraz mnóstwo części i podzespołów. Dodatkowo policjanci CBŚP znaleźli sprzęt służący do otwierania i uruchamiania różnego rodzaju pojazdów. Wszystkie zabezpieczone samochody, części i rzeczy zostaną poddane dokładnej analizie.

W Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zatrzymanym i doprowadzonym przedstawiono zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz m.in. kradzieży z włamaniem czy paserstwa. - Po doprowadzeniu podejrzanych do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokurator przedstawił im łącznie kilkadziesiąt zarzutów przestępstw dotyczących udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzieży z włamaniem do pojazdów oraz przestępstw paserstwa - powiedział rzecznik stołecznej prokuratury okręgowej Łukasz Łapczyński.

Decyzją sądu trzech podejrzanych aresztowano na okres 3 miesięcy, wobec innych osób zastosowano dozory Policji.

Sprawa jest rozwojowa i śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

