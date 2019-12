CBŚP wraz z niemiecką policją rozbiło grupę handlarzy narkotyków

Jak przekazała komisarz Jurkiewicz, policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji ustalili, że na terenie Niemiec działa grupa zajmująca się przestępczością narkotykową. - Wszystko wskazywało również na to, że w Brandenburgii znajduje się magazyn narkotykowy - poinformowała policjantka.

Polscy funkcjonariusze od razu skontaktowali się ze swoimi niemieckimi kolegami. - Od tego momentu policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji i Krajowego Urzędu Kryminalnego Policji Brandenburgii ściśle współpracowali, ustalając m.in. osoby powiązane z nielegalną działalnością - dodała policjantka.

ZOBACZ: Europejskie uderzenie w baronów narkotykowych - 1,3 tony kokainy i 399 zatrzymanych. Sukces CBŚP

Narkotyki warte ponad miliona euro

Wskazała, że do akcji doszło kilka dni temu na terenie Niemiec. Podczas niej zatrzymano w Poczdamie sześć osób podejrzanych o związek z międzynarodową grupą przestępczą zajmującą się obrotem narkotykami. - Wśród zatrzymanych osób znaleźli się obywatele Niemiec, obywatel Chorwacji oraz Polski - dodała Jurkiewicz.

- Podczas przeszukania prywatnej posesji znaleziono 28 palet owiniętych folią zawierających wiadra plastikowe, a w nich narkotyki. Łącznie w wyniku akcji zabezpieczono 191 kg marihuany i 20 kg haszyszu. Wartość narkotyków szacowana jest na kwotę ponad miliona euro - podkreśliła policjantka.

Poinformowała również, że podczas przeszukania śledczy odkryli, że w tym samym miejscu wcześniej mogła się znajdować plantacja konopi indyjskich.

- Według Policji niemieckiej było to jedno z największych znalezisk narkotyków w Brandenburgii w ostatnich latach. Intensywne działania policjantów niemieckich we współpracy z kolegami z CBŚP przyczyniły się do wyeliminowania ogromnej ilości narkotyków z rynku i rozbicia gangu - zaznaczyła Jurkiewicz.

WIDEO - Kamil Durczok zatrzymany. Zarzut "zbrodni przeciwko środkom płatniczym". Chodzi o weksel na 3 mln zł Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

emi/ PAP