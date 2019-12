Były partner Weroniki Rosati zostanie przesłuchany przed świętami. Miał się znęcać nad aktorką

Jeszcze przed świętami Prokuratura Okręgowa w Warszawie zamierza przesłuchać byłego partnera Weroniki Rosati. Pod koniec ubiegłego tygodnia - jak informowały media - usłyszał on zarzut fizycznego i psychicznego znęcania się nad aktorką.

- Robertowi Ś. prokurator ogłosił zarzut fizycznego i psychicznego znęcania się nad pokrzywdzoną. Jest to przestępstwo zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności. Podejrzany nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i przedstawił własną wersje przebiegu relacji z pokrzywdzoną. Podejrzany będzie kontynuował składanie wyjaśnień na kolejnym wyznaczonym terminie przesłuchania - przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Łukasz Łapczyński.

ZOBACZ: Przedszkolanka miała znęcać się nad niepełnosprawnym podopiecznym

Jak informowały media Weronika Rosati rozstała się ze swoim partnerem, z zawodu lekarzem, niedługo po tym, jak na świat przyszła ich córka. Aktorka w marcu tego roku w wywiadzie dla "Wysokich Obcasów" opowiedziała, że była przez niego "niszczona jako człowiek, kobieta, aktorka, partnerka".

- O przemocy milczałam, ale mniej ze strachu, bardziej ze wstydu - mówiła.

"Uderzył jak byłam w ciąży"

- Uderzał wielokrotnie. W twarz, w rękę. Uderzył mnie też, jak byłam w zaawansowanej ciąży, a potem, gdy trzymałam córeczkę na rękach – twierdziła w rozmowie opublikowanej w "Wysokich Obcasach".

Również w marcu tego roku były partner Weroniki Rosati wydał oświadczenie w tej sprawie.

"Chcę z całą mocą zaprzeczyć doniesieniom mojej byłej partnerki dotyczącym stosowania przemocy fizycznej. Nie uderzyłem Weroniki, ani kiedy była w ciąży, ani po porodzie, czy też tym bardziej, kiedy trzymała na rękach Elę" – napisał w oświadczeniu lekarz.

ZOBACZ: Nie żyje Marie Fredriksson, wokalistka Roxette

Z kolei mec. Jacek Dubois, pełnomocnik byłego partnera Weroniki Rosati stwierdził, że aktorka pomówiła jego klienta o zdarzenia, które "nigdy nie miały miejsca".

- Mamy przygotowane kilkaset dowodów, dokumentów, za pomocą których będziemy wykazywali, że jest to pomówienie. Mam nadzieję, że w bardzo szybkim czasie przekonać prokuraturę do niewinności mojego klienta. Po drugie stosowne kroki prawne zostały podjęte wobec pani Rosati - powiedział mec. Dubois

WIDEO - Zwłoki w mieszkaniu w Ząbkowicach Śląskich. 18-latek przyznał się do zabójstwa rodziców i brata Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

las/ PAP