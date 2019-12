Nie żyje Marie Fredriksson, wokalistka Roxette

W roku 2002 r. u Marie Fredriksson wykryto nowotwór tylnej części mózgu. Pomimo szybkiego leczenia i natychmiastowej operacji, doznała trwałego uszkodzenia mózgu. Straciła przez to zdolność czytania, liczenia, a także doznała paraliżu prawej strony ciała oraz częściowej utraty wzroku w prawym oku.

"The Change"

W styczniu 2003 zespół Roxette otrzymał z rąk króla Szwecji Karola XVI Gustawa Królewski Medal z Niebieską Wstęgą. Ceremonia była pierwszą, na której Fredriksson pojawiła się po operacji. A rok później oznajmiła, że wróciła do zdrowia. Wydała wówczas pierwszą solową płytę po angielsku, "The Change", której teksty opowiadały o jej chorobie i uczuciach.

W maju 2009 roku zespół reaktywowano. Pod koniec solowej trasy koncertowej Pera Gessle, u jego boku wystąpiła Fredriksson, która gościnnie zaśpiewała hity "It Must Have Been Love" oraz "The Look". 28 lipca duet wystąpił już oficjalnie z recitalem na łotewskim festiwalu New Wave, a w październiku wyruszył w pierwszą od ośmiu lat trasę koncertową.

"It Must Have Been Love"

19 czerwca 2011 roku, w ramach światowego tournée, zespół wystąpił na warszawskim Torwarze, a 24 lipca 2012 roku w gdańskiej Ergo Arenie.

Do Polski zespół powrócił w czerwca 2015 roku, dając ponownie koncert na stołecznym Torwarze. We wrześniu muzycy ponownie wystąpili w Warszawie, tym razem na Stadionie Narodowym.

18 kwietnia 2016 roku zespół odwołał wszystkie zaplanowane koncerty. Lekarze odradzili Marie Fredriksson jakichkolwiek występów na żywo.

WIDEO: "It Must Have Been Love" - jeden z czterech singli, który znalazł do pierwszym miejscu list przebojów w USA

"It Just Happens"

Roxette - szwedzki duet muzyczny grający muzykę popową i rockową, założony został w 1986 roku. W jego skład wchodził gitarzysta Per Gessle oraz wokalistka Marie Fredriksson. Nazwa zespołu powstała od utworu brytyjskiego zespołu Dr. Feelgood, zatytułowanego "Roxette".

Zespół ma na koncie ponad 60 milionów sprzedanych albumów i ok. 25 milionów singli. Cztery z nich – "The Look", "Listen to Your Heart", "It Must Have Been Love" i "Joyride" - znalazły się na pierwszym miejscu list przebojów w Stanach Zjednoczonych.

W czerwcu 2016 ukazał się ostatni, dziesiąty album studyjny Roxette, zatytułowany "Good Karma", a promowany singlem "It Just Happens".

WIDEO: "It Just Happens" z ostatniego albumu studyjnego Roxette

Piosenkarkę pożegnał jej przyjaciel z zespołu. Per Gessle na Twitterze napisał: "Czas przemija tak szybko. Wydawałoby się, że tak niedawno siedzieliśmy w moim małym mieszkanku i dzieliliśmy się swoimi marzeniami. Jestem dumny, zaszczycony i szczęśliwy, że mogłem z Tobą dzielić Twój talent, Twoją hojność. Już nic nie będzie takie samo".

Time goes by so quickly. It’s not that long ago we spent days+nights in my tiny apartment sharing impossible dreams. And what a dream we eventually got to share! I’m honoured to have met your talent+generosity. All my love goes to you+your family. Things will never be the same. pic.twitter.com/CTegAUGrXG — Per Gessle (@PartyPleaser) December 10, 2019

grz/ polsatnews.pl