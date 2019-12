Zbiórka na tygrysy z poznańskiego zoo. Podano wynik

Pod koniec października transport 10 tygrysów przewożonych z Włoch do rosyjskiego Dagestanu utknął z przyczyn formalnych na polsko-białoruskim przejściu granicznym w Koroszczynie (woj. lubelskie). W czasie kilkudniowego postoju jedno ze zwierząt padło. Pozostałe w bardzo złym stanie przewieziono do ogrodów zoologicznych w Poznaniu i Człuchowie. 2 grudnia pięć tygrysów przetransportowano z Poznania do azylu w Hiszpanii. W poznańskim zoo ze względu na wiek i stan zdrowia pozostały dwa samce: Gogh i Kan.

Rozbudowa tygrysiarni i wybiegu

Jak podało na swoim profilu na Facebooku poznańskie zoo, dotychczas w zbiórce prowadzonej na rzecz tygrysów uzyskano 1,8 mln zł. "Zebrane pieniądze posłużyły modernizacji wybiegu kwarantannowo-rehabilitacyjnego (wsparcie z WWF), tak by mogły zamieszkać na nim już za moment Gogh i Kan (…) Reszta po odliczeniu kosztów utrzymania, karmy, leków pozwala na przeprowadzenie rozbudowy naszej tygrysiarni" – poinformowało zoo.

- Rozbudujemy tygrysiarnię i powstanie nowy wybieg dla Gogha i Kana o powierzchni 3,5 tys. m kw. – powiedziała w poniedziałek rzeczniczka poznańskiego zoo Małgorzata Chodyła. Wybieg ma być wyposażony w sezonowy basen.

Chodyła wyjaśniła, że oba tygrysy przebywają teraz w kotnikach tygrysiarni, ale nie mają możliwości wyjścia na wybieg. - Zostanie dla nich wybudowany zupełnie nowy budynek z kotnikami obok tygrysiarni - powiedziała. Jak dodała, pomieszczenia, w których przebywają zwierzęta są ogrzewane piecykami olejowymi zasilanymi elektrycznie. - Na dłuższą metę to nie jest dobre rozwiązanie – podkreśliła.

Budowa potrwa kilka miesięcy

Budowa wybiegu i budynku z kotnikami dla Gogha i Kana potrwa kilka miesięcy. Po jej zakończeniu pomieszczenia, w których teraz przebywają oba tygrysy, będą mogły być wykorzystywane do tymczasowego, interwencyjnego przyjmowania dzikich zwierząt. Według szacunków dyrektor zoo budowa azylu mogłaby kosztować około 6 mln zł.

W wtorek poznański ogród zoologiczny odwiedzą posłowie z Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt. Mają rozmawiać z dyrekcją o ewentualnych zmianach przepisów o azylu dla dzikich zwierząt skonfiskowanych np. podczas prób przemytu.

pgo/ PAP