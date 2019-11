Tygrysy z Poznania wyruszyły w podróż do azylu w Hiszpanii. "Wszystko poszło gładko"

- Tygrysy ruszyły, wszystko się pięknie udało. Cała akcja poszła tak bardzo sprawnie, że sami byliśmy zaskoczeni naszym tempem, szczególnie przy takiej temperaturze i po ciemku. Ekipa bardzo, bardzo się spisała, i nasza, i lekarze – zarówno nasz doktor, jak i lekarz z Hiszpanii - powiedziała rzeczniczka poznańskiego zoo Małgorzata Chodyła.



Jak dodała, "dwa z tygrysów niekoniecznie chciały od razu spać, musiały dostawać dodatkową dawkę środka usypiającego, i trochę napędziły nam dodatkowego strachu". - Były takie momenty, że zaciągaliśmy całe powietrze z Poznania w nasze płuca, ale wszystko poszło gładko - podkreśliła.



Chodyła wskazała, że "tygrysy wybudziły się szybciutko, bo przez ten stres szybko metabolizowały leki". - Ekipa, która będzie je teraz transportować jest bardzo doświadczona, samochody ogrzewane, świetnie przystosowane. Do zwierząt można zajrzeć, można obsługiwać, można je karmić, poić - powiedziała.



Pod koniec października ciężarówka z tygrysami przewożonymi z Włoch do rosyjskiego Dagestanu z przyczyn formalnych utknęła na polsko-białoruskim przejściu granicznym w Koroszczynie (lubelskie). Jeden z tygrysów padł. Dziewięć osobników uratowanych z transportu - w bardzo złym stanie - przewieziono do ogrodów zoologicznych. Siedem tygrysów trafiło do Poznania, zaś dwa do Człuchowa (pomorskie).



Zgodnie z zapowiedziami dyrekcji poznańskiego ogrodu pięć osobników trafi do azylu w Hiszpanii, prowadzonego przez holenderskie stowarzyszenie Adwokaci Zwierząt. Na wyjazd tygrysów zgodziły się polskie i hiszpańskie służby weterynaryjne.

"Operacja" wywiezienia pięciu tygrysów rozpoczęła się już w sobotę po południu. Zoo, w którym przebywały tygrysy, było zamknięte od samego rana. Ze względów bezpieczeństwa, akcję nadzorowali też policyjni antyterroryści.



Chodyła tłumaczyła, że każdy z tygrysów musiał zostać "przyśpiony" przez lekarza weterynarii, następnie przeniesiony do klatki. Dopiero potem klatka była pakowana do samochodu.



Przed wyjazdem tygrysy musiały się także wybudzić. Dopiero w momencie, kiedy lekarze uznali, że wybudziły się całkowicie, napiły, zmetabolizowały środki usypiające - mogła zapaść decyzja, by transport ze zwierzętami mógł wyjechać z Poznania.

Do azylu w Hiszpanii wyruszyły: Softi, Samson, Toph, Merida i Aqua. Tygrysy czeka ok. 30-godzinna podróż, w trakcie której planowane są postoje. Zwierzęta będą miały do pokonania ponad 2 tys. kilometrów; w trakcie podróży będą dokarmiane. Na miejscu, w Hiszpanii, tygrysy będą najprawdopodobniej w poniedziałek.



W poznańskim zoo pozostały dwa tygrysy - Gogh i Kan - których stan zdrowia, jak podkreślają pracownicy ogrodu, nie pozwala na długą podróż.

