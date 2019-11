"Płaczemy. Cieszymy się. Umieramy z niepokoju". Poznańskie ZOO żegna tygrysy

"Płaczemy. Cieszymy się. Umieramy z niepokoju" - tak poznańskie ZOO żegna pięć tygrysów, które ruszą w niedzielę w drogę do azylu w Hiszpanii. Dziś rozpoczęły się przygotowania zwierząt do transportu.

Pod koniec października ciężarówka z tygrysami przewożonymi z Włoch do rosyjskiego Dagestanu z przyczyn formalnych utknęła na polsko-białoruskim przejściu granicznym w Koroszczynie (woj. lubelskie). Jeden z tygrysów padł. Dziewięć osobników uratowanych z transportu - w bardzo złym stanie - przewieziono do ogrodów zoologicznych. Siedem tygrysów trafiło do Poznania, dwa do Człuchowa (woj. pomorskie).

Azyl w Hiszpanii

Zgodnie z zapowiedziami dyrekcji poznańskiego ogrodu pięć osobników trafi do azylu w Hiszpanii, prowadzonego przez holenderskie stowarzyszenie Adwokaci Zwierząt. Na wyjazd tygrysów zgodziły się polskie i hiszpańskie służby weterynaryjne.

"Płaczemy. Cieszymy się. Umieramy z niepokoju" - piszą w mediach społecznościowych pracownicy ZOO.

Nadzór antyterrorystów

WIDEO: Pięć tygrysów zostanie przewiezionych do Hiszpanii

Operacja wywiezienia pięciu tygrysów rozpocznie się w sobotę, ale zwierzęta opuszczą Poznań w niedzielę rano. - Tygrysy będą musiały najpierw zostać "przyśpione" przez lekarza weterynarii, bo tylko w takiej formie można je przebadać i zapakować do klatek transportowych. Następnie klatki transportowe zostaną umieszczone w samochodzie i tygrysy w tych klatkach przez kilka godzin będą dochodzić do siebie. Muszą się wybudzić, musi ustąpić działanie środka usypiającego (...) Następnie o godz. 6 rano w niedzielę jest wyjazd z Poznania – mówiła w czwartek rzeczniczka poznańskiego zoo Małgorzata Chodyła.

Gdy pod koniec października przywieziono tygrysy do poznańskiego zoo, wielogodzinny wyładunek zwierząt z ciężarówki musieli nadzorować policyjni antyterroryści. Dzisiaj antyterroryści będą zabezpieczać pracowników, którzy będą usypiali zwierzęta.

pgo/bas/ polsatnews.pl, Polsat News, PAP