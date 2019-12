Studenci spełnili marzenie niepełnosprawnego chłopca. Zbudowali dla niego innowacyjny bolid

Maks jest wielkim fanem motoryzacji. Jego ojciec, pan Michał powiedział, że bracia cioteczni Maksa ścigają się na gokartach i motorach. - Jeździliśmy na tory wyścigowe, on (Maks - red.) patrzył i oglądał. Po tym miał duże zainteresowanie - wyjaśnił.



W 2017 r. Maks poznał studentów PW na targach, na których prezentowali skonstruowane dotychczas pojazdy. - Po prostu poprosił nas o ten bolid i my się zgodziliśmy (go wykonać - red.) - powiedział Krawczuk vel Walczuk.

Bolid sterowany joystickiem



- Jest to bolid elektryczny sterowany tylko joystickiem. Jedynym sygnałem wyjściowym od kierowcy jest joystick, ponieważ Maks rusza tylko nadgarstkiem - wyjaśnił kierownik projektu e-MaksPower Łukasz Krawczuk vel Walczuk. W pojeździe zintegrowano wszystkie układy - napędowy, kierowniczy i hamulcowy.



Dodał, że pojazd jest wyjątkowy. - Szukaliśmy podobnych projektów, ale nie znaleźliśmy akurat takiego projektu bolidu, który jest dedykowany do tego, żeby się ścigać. (...) Wydaje się nam, że to jest innowacyjność wręcz na skalę światową - zaznaczył.

Pan Michał powiedział, że bardzo zaskoczyło go podejście studentów do projektu. - Ich profesjonalizm, zaangażowanie i całe serducho, czyli bezinteresowna pomoc i realizacja czegoś naprawdę dużego - wyliczał.

"Będę bardzo często chciał jeździć"



W czasie uroczystości Maks wykonał kilka okrążeń nowym pojazdem wokół auli głównej PW. Pytany przez media, co czuje po przejażdżce, odparł: "naprawdę duże szczęście". - Będę bardzo często chciał jeździć - zapowiedział.

Ojciec Maksa dodał, że jego syn będzie mógł skorzystać z bolidu na torach wyścigowych. - Gdzie nas wpuszczą, tam Maks będzie jeździł - podkreślił.



Prace nad pojazdem trwały 2 lata. Całkowity koszt bolidu wyniósł 80 tys. zł. Prace studentów wsparło wiele firm i instytucji oraz darczyńcy z akcji crowdfundingowej na portalu PolakPotrafi.pl.

