Raper Juice WRLD zmarł na lotnisku po ataku padaczki. Występował w Polsce z Nicki Minaj

Juice, który w poniedziałek obchodził 21. urodziny podróżował z Kalifornii do Chicago w stanie Illinois (USA), gdzie wylądował w niedzielę rano. Ataku padaczki doznał podczas spaceru po lotnisku.

Muzyk miał krwawić z jamy ustnej. Na miejscu niezwłocznie pojawili się ratownicy medyczni.

Amerykańskie media podały, powołując się na śledczych, że raper po przewiezieniu do szpitala był przytomny. Jednak jego życia nie udało się uratować. Nie podano oficjalnie przyczyny śmierci 21-latka.

Znajomi rapera opublikowali nagrania z wnętrza odrzutowca, którym artysta leciał. Pisali, że gdy przebywał w kabinie nie widać było u niego żadnych symptomów choroby.

More footage of Juice Wrld on his private jet which was headed to Chicago. Seems like everything was good and everyone including him was in high spirits until he landed. 😢 pic.twitter.com/ayDP0LXyeW