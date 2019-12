''Ona by tak chciała służyć ze mną…'' podbija YouTube. Ministranci sparodiowali hit

Parodia zatytułowana '"Ona by tak chciała służyć ze mną" to - jak zaznaczają jej twórcy, publikujący jako Ministrancka Wytwórnia Muzyczna - ich pierwsza produkcja. Powstała w parafii w Katowicach-Bogucicach oraz w Dąbrówce Małej.

W refrenie ministranci śpiewają tak:

"Ona by tak chciała służyć ze mną

Nosić albę i pomagać księżom

Ona by tak chciała dzwonić ze mną

Brać kadzidło, potem iść z pateną"

A to fragment zwrotki:

Przychodzi do zakrystii i patrzy prosto w oczy

Ja patrzę podejrzliwie, bo wiem jak to się skończy

Chce mi w czymś pomagać, męczy na każdym kroku

Bo wie, że służę we dnie i służę też po zmroku

ZOBACZ: YouTuberzy w wielkich opałach. Władze serwisu będą banować nieopłacalne kanały

Sukces pierwszej produkcji

"'Fajna to jest sprawa, ale tylko dla facetów. To nie jest tak dziewczyny, że my Was tu odrzucamy, bo dla Was też służymy i się dla Was poświęcamy" - śpiewają sławni ministranci. Tekst do ich wersji hitu stworzyli Roman Bodzioch oraz Patryk Paszko.

Skład ministranckiego zespołu tworzą: Mateusz Wyszogrodzki, Kacper Gieroń, Sebastian Wróbel, Romek Bodzioch oraz Adrian Fiszer.

"To będzie hit każdej zakrystii’"

Pod klipem, który zbiera coraz więcej wyświetleń, internauci nie szczędzą autorom kompletów. "To będzie hit każdej zakrystii" - pisze jeden z obserwatorów. "Super wam poszło, lepsze od oryginału" - dodaje kolejny. "Nareszcie ktoś nagrał tą piosenkę we WŁAŚCIWY sposób…" - zaznacza fan ministrantów.

Kawałek autorstwa Ronniego Ferrari okazał się hitem mijającego roku. Teledysk do utworu "Ona by tak chciała" został pierwszym teledyskiem, promującym polską piosenkę, który zdobył ponad milion polubień na YouTube.

WIDEO - Zwłoki w mieszkaniu w Ząbkowicach Śląskich. 18-latek przyznał się do zabójstwa rodziców i brata Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ms/ml/ youtube.com