"Cenzura przybiera na sile". YouTube zawiesił kanał fundacji Kai Godek

"Cenzura przybiera na sile i niszczy wolność prowadzenia debaty i prawo do prezentacji konserwatywnych poglądów" - napisała na Twitterze Kaja Godek, działaczka pro-life i szefowa fundacji Życie i Rodzina oraz była kandydatka Konfederacji do Europarlamentu. Powodem zawieszenia jej kanału w serwisie YouTube było zamieszczanie treści, które propagują przemoc i mogą zachęcać do szerzenia nienawiści.