Wsiadł za kierownicę po alkoholu, jechał po torowisku w Łodzi

37-latek kierujący autem marki Hyundai został zatrzymany po tym, jak funkcjonariusze policji ze specjalnej grupy SPEED przyłapali go podczas "rajdu" po torowisku tramwajowym. Mężczyzna miał 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Funkcjonariusze patrolowali ulice Łodzi nieoznakowanym radiowozem. Przed godziną 22.00 na Al. Piłsudskiego zauważyli poruszający się po torowisku samochód na pabianickich tablicach rejestracyjnych. Policjanci użyli sygnalizacji, aby zatrzymać podejrzanie zachowującego się kierowcę, ten jednak przyspieszył i skręcił w przeciwległą ulicę Przędzalnianą.

Funkcjonariusze zajechali kierowcy drogę i udaremnili jego próbę ucieczki po tym, jak wybiegł z auta. Mężczyzna został obezwładniony ze względu na agresywne zachowanie. Badanie alkomatem wykazało 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

ZOBACZ: Ponad 3 tys. praw jazdy zatrzymanych przez policjantów z grupy SPEED

Łodzianin prowadził auto bez uprawnień

Zatrzymany okazał się 37-letnim mieszkańcem Łodzi. Nie ma on uprawnień do prowadzenia auta, a jego samochód nie miał aktualnych badań technicznych. Zatrzymany trafił do aresztu, samochód na parking.

Za zignorowanie wyraźnego sygnału do zatrzymania auta i próbę ucieczki może mu grozić kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Sukces grupy SPEED

Specgrupa SPEED została powołana przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi. Do jej zadań należy eliminowanie rażących naruszeń prawa drogowego i ograniczeń prędkości. W skład grupy wchodzą wybrani funkcjonariusze z sekcji zabezpieczenia autostrad WRD KWP w Łodzi, a także z "drogówki" KMP w Łodzi.

bia/ml/ polsatnews.pl