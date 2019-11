Przewoził małe dzieci bez fotelików, po alkoholu. Grupa SPEED zatrzymała 25-latka

Nietrzeźwego 25-latka, który nie miał uprawnień do kierowania pojazdami, zatrzymała w Kielcach policja. Przewoził on autem dwoje małych dzieci bez wymaganych fotelików ochronnych, a pojazd, który prowadził, nie miał badań technicznych - przekazał we wtorek Artur Majchrzak z biura prasowego świętokrzyskiej policji.