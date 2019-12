"Zimna wojna" z kolejną nagrodą. Pawlikowski odebrał EFA People’s Choice Award

Wśród 46 filmów nominowanych przez Europejską Akademię Filmową znalazły się "Kler" Wojciecha Smarzowskiego; "Obywatel Jones" Agnieszki Holland z Jamesem Nortonem oraz Peterem Sarsgaardem; "Wilkołak" Adriana Panka, który za jego reżyserie dostał "Złote Lwy" w Gdyni oraz "High Life" Claire Denis, do którego część zdjęć powstała w Polsce.

"I’m thrilled, this is the first time this happens to me. I’d like to thank the actors as well and the distributors who spread the film all around Europe." Paweł Pawlikowski, director of COLD WAR, EFA People’s Choice Award 2019. #efa2019 pic.twitter.com/bHQJZIsSeL