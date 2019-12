"Zbyt optymistyczna" prognoza pogody w Polsat News. Widzowie pytają, my wyjaśniamy

Słońce, temperatura do 22 stopni Celsjusza i lokalne burze - taka prognoza pogody pojawiła się dzisiaj przed godz. 11 na antenie Polsat News. Czujni widzowie zauważyli, że to aura niepasująca do grudniowych realiów. Tak ciepło w najbliższych dniach rzeczywiście nie będzie. Niewłaściwa prognoza pojawiła się na antenie przez błąd techniczny.