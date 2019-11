Mikołajkowy Blok Reklamowy. Włącz Polsat i pomóż chorym dzieciom!

6 grudnia o 18:45 włącz Polsat i obejrzyj Mikołajkowy Blok Reklamowy! To prosty gest! Już po raz szesnasty na antenie Telewizji Polsat zostanie wyemitowany blok reklamowy, z którego całkowity dochód, obliczany na podstawie wyników oglądalności, przekazywany jest na leczenie i rehabilitację podopiecznych Fundacji Polsat. Przez 23 lata objęła ona swoją pomocą ponad 35 tysięcy dzieci.

Wspólna akcja Telewizji Polsat i Biura Reklamy Polsat Media każdego roku cieszy się wielkim zainteresowaniem. Poprzednia edycja przyciągnęła przed telewizory aż 6,1 mln widzów. Dzięki temu udało się zebrać kwotę ponad 1,3 mln złotych. Łącznie do tej pory udało się zebrać prawie 19 milionów złotych, które w całości zostały przekazane na leczenie i rehabilitację chorych maluchów.

"To prosty gest"



Od 21 listopada w Polsacie oraz stacjach Grupy Polsat będą emitowane specjalnie przygotowane ogłoszenia z udziałem gwiazd, które będą zachęcać widzów do włączenia Polsatu 6 grudnia o 18:45, podczas Mikołajkowego Bloku Reklamowego. Jak co roku zasada jest prosta: im więcej będzie nas przed telewizorami, tym większą kwotę zbierzemy dla potrzebujących dzieci.

ZOBACZ: Ponad 1,3 mln zł dla chorych dzieci, ponad 6,1 mln widzów. To 15. Mikołajkowy Blok Reklamowy



To prosty gest! Hasło, które od lat jest dowodem na to, że pomoc widzów nie wymaga ogromnego wysiłku. Zwłaszcza w ten wyjątkowy dzień - 6 grudnia, gdy wszyscy możemy obejrzeć Mikołajkowy Blok Reklamowy.



- Co roku z niecierpliwością wyczekujemy informacji o wynikach oglądalności tej akcji. Poprzednią edycję obejrzało ponad 6 milionów widzów. To pokazuje, że pomaganie jest dla nas czymś naturalnym. A dzieci, podopieczni Fundacji Polsat, są wdzięczne za każdą pomoc - mówi Krystyna Aldridge-Holc, Prezes Fundacji Polsat.

Gość specjalny



W rolach głównych wystąpią niezawodni: Krzysztof Kowalewski w roli Mikołaja oraz Dorota Gawryluk i Jarosław Gugała. W spotach towarzyszących kampanii wzięli udział: Anita Sokołowska, Joanna Liszowska, Barbara Kurdej-Szatan wraz z mężem Rafałem, Jerzy Mielewski, Maciej Dowbor oraz gość specjalny - Kayah!



Kampania została zrealizowana przez Telewizję Polsat. Producentem spotów jest Krzysztof Hansz, ich reżyserami Vladimir Tarasiuk i Armin Kurasz, a animacje do głównego spotu przygotowało Studio Produkcyjne Orka.

ZOBACZ: Kilka milionów Mikołajów przed telewizorem. Akcja Fundacji Polsat. "Wystarczy usiąść i popatrzeć"

Gwiazdy zapraszają na Mikołajkowy Blok Reklamowy



Dodatkowo informacje o kampanii będą się pojawiać telewizji internetowej IPLA, radiu MUZO.FM, na nośnikach DOOH oraz na profilach społecznościowych Grupy Polsat i Fundacji Polsat, gdzie spotkamy całą plejadę gwiazd zapraszających do oglądania Mikołajkowego Bloku Reklamowego.



Fundacja Polsat to jedna z największych organizacji pozarządowych działających na terenie Polski, od dwudziestu dwóch lat kieruje swoją pomoc do chorych dzieci i ich rodziców. Do dziś Fundacja objęła swoją pomocą 35 610 małych pacjentów i wsparła finansowo 1 218 szpitali i ośrodków medycznych w całym kraju, które zostały wyremontowane lub wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny. W sumie na cele statutowe Fundacja przekazała dotąd 237 780 433, 77 złotych. Więcej informacji o działaniach Fundacji POLSAT – www.fundacjapolsat.pl

