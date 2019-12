Ślisko na chodnikach, niebezpiecznie na drogach. Sprawdź pogodę na najbliższe dni

W poniedziałek zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Rano lokalnie na zachodzie mgły, ograniczające widzialność do 300 m.

Zawieje śnieżne

Na Pomorzu Wschodnim i na północnym wschodzie opady śniegu - okresami o natężeniu umiarkowanym, powodujące ograniczenie widzialności do 500 m. Temperatura maksymalna od minus 1 st. na krańcach południowo-wschodnich do 4 st. na północnym zachodzie; nad morzem od 3 do 5 st. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, z kierunków zachodnich. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami wiatr będzie powodował zawieje śnieżne.

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na północnym zachodzie z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu, stopniowo od północnego zachodu zanikające. Na terenach podgórskich opady śniegu okresami o natężeniu umiarkowanym i tam przyrost pokrywy śnieżnej do 8 cm. Lokalnie śliskie drogi.

Na północnym zachodzie w drugiej połowie nocy mgły, ograniczające widzialność do 500 m. Temperatura minimalna od -4 st. na północnym wschodzie do -1 st. na zachodzie i południu; nad morzem od 0 do 2 st. Wiatr słaby i umiarkowany, we wschodniej części kraju porywisty, w drugiej połowie nocy stopniowo słabnący, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami, zwłaszcza na terenach podgórskich i w górach, wiatr będzie powodował zawieje śnieżne.

Oblodzenie dróg i chodników

We wtorek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na północy, zachodzie i na krańcach południowych miejscami przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem, przechodzące od północnego zachodu w opady deszczu. Temperatura maksymalna od -1 st. na południowym wschodzie do 4 st. na północnym zachodzie; na terenach podgórskich od -2 do 1 st. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 65 km/h.

W Warszawie w poniedziałek zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna 2 st. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni i zachodni. W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna -2 st. Spadek temperatury spowoduje oblodzenie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Wiatr umiarkowany, początkowo porywisty, północno-zachodni. We wtorek w stolicy zachmurzenie na ogół umiarkowane. Temperatura maksymalna 1 st. Wiatr umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.

