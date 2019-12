Potężny wybuch gazu i pożar w bloku na Słowacji. Nie żyje pięć osób

Co najmniej pięć osób zginęło w piątek w związku z wybuchem gazu, do którego doszło w 12-piętrowym bloku mieszkalnym w Preszowie na wschodzie Słowacji - poinformowała policja. Jedna z ofiar to osoba, która usiłowała się ratować skacząc z balkonu płonącego budynku.