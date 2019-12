"Nie ma gdzie i do czego wracać". Zbiórka dla kobiety, która straciła rodzinę w wybuchu w Szczyrku

Bliskim i znajomym rodziny, która zginęła pod gruzami swojego domu w Szczyrku, cały czas trudno uwierzyć w to, co się stało.

"Odeszły anioły z tego miasta"



- Zawsze ich będę pamiętał. Jako uśmiechniętych ludzi, radosnych, zawsze pomocnych, zawsze stawiali wszystko ponad siebie - powiedział "Wydarzeniom" Krystian Olszowski, znajomy rodziny. - Dziura w sercu niesamowita. Odeszły anioły z tego miasta. Po prostu - dodał mężczyzna.

Wojciech miał 39 lat, Anna była o rok młodsza. Mieli troje dzieci- 3-letniego Stasia, 6-letnią Marcelinę i 9-letnią Michalinę. W wybuchu zginęło jeszcze wujostwo małżeństwa i 10-letni synek kuzynki.



Anna pracowała w kawiarni. Wojciech był instruktorem narciarskim, wychował kilka roczników młodych sportowców. - Był niesamowicie ciepłym człowiekiem, takim wyrozumiałym, umiał motywować swoich zawodników w taki przyjazny sposób - powiedziała dziennikarzom Ewa Hartek, prezes MKS "Skrzyczne".

Zbiórka pieniędzy



Mieszkańcy Szczyrku mogą korzystać z pomocy psychologicznej, ruszyła także akcja pomocy dla matki 10-letniego chłopca, który zginął w wybuchu. Kiedy doszło do tragedii, kobieta była poza domem.

Zbiórkę zorganizowała fundacja "Let's Go" z Sosnowca. "Jedyną osobą, która ocalała jest 34-letnia Katarzyna Kaim - samotna matka małego Szymonka. W czasie tragedii, była w pracy w Domu Dziecka. Kasia straciła wszystko co miała, jej świat się zawalił. Obecnie przebywa u przyjaciół w Szczyrku pod opieką siostry Patrycji i szwagra Marcina" - napisała w internecie Magdalena Masłowska z fundacji "Let's Go" z Sosnowca, która poprzez wyspecjalizowaną platformę zbiera pieniądze dla 34-latki.



"Nie ma gdzie i do czego wracać. Jedyne co jej zostało to ubrania, w których była w dniu tragedii" - dodała Masłowska. Do piątkowego wieczora udało się zebrać już prawie 190 tys. złotych.

Śledztwo ws. wybuchu

Przy ulicy Leszczynowej płoną znicze. W miejscu wybuchu cały czas pracują prokuratorzy i specjalna grupa dochodzeniowa z kamerą 3D i georadarem.



- Oględziny prowadzone są zarówno w miejscu, gdzie doszło do zawalenia się budynku, jak również na okolicznych posesjach, ale przede wszystkim w miejscu, gdzie - jak typujemy - mogło dojść do zerwania gazociągu - powiedziała Agnieszka Michulec z Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej.



Wiadomo, że to właśnie przerwanie gazociągu doprowadziło do tragedii, ale śledczy muszą ustalić kto i w jakich okolicznościach to zrobił.



Firma, która prowadziła prace w sąsiedztwie trzykondygnacyjnego budynku, wydała w tej sprawie oświadczenie, w którym podkreślono, że jest "za wcześnie, by obarczać winą kogokolwiek".



"Niełatwe warunki geologiczne, istniejące podziemne uzbrojenie terenu, gęsta zabudowa, a także skomplikowana technologia prowadzenia prac metodami bezwykopowymi w tym wypadku mogły przyczynić się do zaistniałego zdarzenia" - napisano w oświadczeniu.

