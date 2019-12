Polski Związek Piłki Nożnej świętuje stulecie istnienia. Dziś poznamy jedenastkę wszech czasów

6 grudnia w hotelu Double Tree by Hilton w Warszawie odbędzie się wyjątkowa gala 100-lecia Polskiego Związku Piłki Nożnej. W obchodach wezmą udział najważniejsze postaci w historii polskiego futbolu - piłkarze, trenerzy, działacze. W gali weźmie udział również prezydent Andrzej Duda.

"Piłka nożna łączy Polaków od 100 lat"

"Obchody setnej rocznicy powstania PZPN to świetna okazja, by zwrócić uwagę na fakt, że jedną z nielicznych rzeczy, które od 100 lat nieprzerwanie łączą Polaków - niezależnie od ich wieku, wykształcenia, miejsca zamieszkania, sytuacji materialnej, poglądów politycznych czy statusu społecznego - jest piłka nożna i związane z nią wspólne, wielkie emocje" - podkreślił PZPN w komunikacie zamieszczonym na stronie laczynaspilka.pl.

Podczas wydarzenia przedstawiona zostanie "Reprezentacja 100-lecia", którą wybrali wspólnie członkowie kapituły oraz kibice.

O urodzinach największego związku sportowego w Polsce nie zapomniał również premier Mateusz Morawiecki. "Nie ulega wątpliwości, że piłka nożna to nasz sport narodowy. Podobno dlatego w Polsce na ponad 38 milionów mieszkańców przypada 39 milionów trenerów i znawców piłki nożnej" - zażartował szef rządu.

"Z okazji 100-lecia PZPN chciałbym życzyć Reprezentacji jak najwyższego miejsca na Mistrzostwach Europy 2020" - dodał premier dołączając do wpisu wideo.

Historia polskiego futbolu w Centrum Olimpijskim

Z okazji okrągłej rocznicy powstania PZPN w Centrum Olimpijskim w Warszawie od 6 grudnia 2019 roku do 15 stycznia 2020 roku, otwarta jest wystawa "Łączy nas piłka Od 100 Lat".

Na zwiedzających czeka zbiór historycznych fotografii związanych z reprezentacją Polski, eksponaty w tematycznie przygotowanych gablotach oraz multimedialna strefa, w której obejrzeć będzie można wyjątkowe materiały oraz zapoznać się z informacjami dostępnymi w Bibliotece Piłkarstwa Polskiego. Pasjonaci koszulek piłkarskich również znajda coś dla siebie, na wystawie będzie można obejrzeć stroje w których na przestrzeni 100 lat występowała nasza drużyna narodowa.

Polski Związek Piłki Nożnej został założony w dniach 20–21 grudnia 1919 w Warszawie. "Przed samymi świętami, bo w dniach 20 i 21 bm. odbył się w Warszawie zjazd towarzystw sportowych wszystkich ziem polskich, na którym ukonstytuowano P.Z.P.N" - napisał w grudniu 1919 roku Ilustrowany Kurier Codzienny relacjonując to wydarzenie.

Od początku rywalizacja o mistrzostwo Polski

"Zjazd rozpoczął się z pewnemi niedomaganiami, bo najpierw lokal nań przeznaczony był zajęty, a gospodarze warszawscy bardzo niepunktualni; to ogromnie niepodobało się gościom z Małopolski i Poznania, przyzwyczajonych nie tylko do punktualności, ale i do uszanowania zarządzeń przez zjazd powziętych" - czytamy w dalszej części archiwalnej notatki.

ZOBACZ: Morawiecki: nasi piłkarze będą osiągać sukcesy w Lidze Mistrzów oraz mistrzostwach świata i Europy

Mimo tych niedogodności i drobnych przeszkód 31 delegatów klubów i okręgów zdołało wypracować konsensus i założyć Polski Związek Piłki Nożnej. Autorem pierwszego statutu był Stanisław Polakiewicz - wiceprezes Polskiego Komitetu Igrzysk Olimpijskich, a późniejszy prezes Polskiego Związku Hokeja na Lodzie. Trzeba jednak pamiętać, że już wcześniej podejmowano próby tworzenia zorganizowanych struktur, zrzeszających towarzystwa piłkarskie, lecz ze względu na zabory, nie było to zadanie możliwe do zrealizowania w stu procentach.



Co nie udało się przed odzyskaniem niepodległości, stało się w grudniu 1921 roku. Choć zjazd założycielski odbył się w Warszawie, przygniatającą większością głosów uchwalono, iż siedziba nowego związku zlokalizowana zostanie w Krakowie. Pierwszym prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej wybrano Edwarda Wiktora Cetnarowskiego, lekarza i działacza klubowego Cracovii. W trakcie obrad ustalono także utworzenie pięciu związków okręgowych, których "stolicami" stały się Warszawa, Kraków, Lwów, Poznań i Łódź. Udało się także wypracować regulamin rywalizacji o mistrzostwo Polski.

W 1923 roku PZPN został oficjalnie przyjęty w poczet członków FIFA (Międzynarodowa Federacja Związków Piłkarskich), a w 1955 roku został członkiem Unii Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA).

