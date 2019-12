Piłkarz poszedł w trakcie meczu do toalety. Jego drużyna przegrała

Arsenal przegrał w 15. kolejce Premier League na własnym stadionie z Brighton 1:2. W trakcie spotkania doszło do niecodziennego zdarzenia.

Kibice są rozgoryczeni

Napastnik "Kanonierów" Pierre-Emerick Aubameyang w pewnym momencie zeszedł z boiska i udał się na kilka minut do szatni. Jak się później okazało, Gabończyk osłabił swój zespół, bo musiał skorzystać z toalety.

Arsenal fans furious as Aubameyang leaves pitch for toilet break and left his team to chase a goal with ten men. Ljungberg said: "I actually didn’t even notice he went off, I just saw him come back on after he’d been off for a couple of minutes. pic.twitter.com/BltUoGNdge