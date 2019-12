Wybuch jak na filmach, później "głucha cisza". Świadkowie o tragedii w Szczyrku

W chwili wybuchu gazu w Szczyrku pan Michał był u kolegi, 150 metrów od ulicy Leszczynowej, gdzie doszło do tragedii. - Fala uderzeniowa była mocna, poleciałem na znajomego. To był jeden potężny wybuch. Wyszliśmy na zewnątrz zobaczyć co się stało. Głucha cisza, nikogo nie ma - przekazał świadek zdarzenia w rozmowie z Polsat News.