Przygarnęła uroczego kotka, który okazał się... pumą

Młoda Argentynka i jej brat znaleźli dwa małe koty, które błąkały się w pobliżu ciała dorosłego osobnika. Rodzeństwo przygarnęło zwierzęta. Po pewnym czasie kobieta zabrała jednego z maluchów do weterynarza, który powiedział jej, że słodki mały kot, to w rzeczywistości puma.

Zwierzęta znaleziono w pobliżu osady Santa Rosa de Leales w prowincji Tucuman. Florencia Lobo zabrała oba koty do siebie, jednak samiczka była bardzo słaba i padła. Samiec okazał się silniejszy. Kobieta nadała mu imię Tito.

ZOBACZ: Uratowała 5-latka wyciągając jego głowę z paszczy pumy

Po dwóch miesiącach Florencia postanowiła wziąć go do weterynarza. Tam dowiedziała się, że Tito nie jest zwykłym kotem. - Weterynarz nie wiedział dokładnie, jakiego rodzaju to kot, ale zapewnił, że nie jest to normalny, domowy kot. Dał mi numer do rezerwatu - mówiła Lobo Reuterowi.

Kobieta skontaktowała się z rezerwatem przyrody Horco Molle, który potwierdził, że Tito to puma jaguarundi - niewielki dziki kot, który naturalnie występuje w Ameryce, od amerykańskiej Arizony po Argentynę.

Florencia Lobo thought she was adopting a kitten, but later found out it was a puma jaguarundi pic.twitter.com/ze0se7d99c — Reuters (@Reuters) November 21, 2019

Tito trafił pod opiekę rezerwatu. Tam zostanie przygotowany do tego, by wrócić do swojego naturalnego środowiska.

WIDEO - Na ratunek koali. Kobieta zdjęła koszulę i ocaliła zwierzę przed ogniem [WIDEO] Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

luq/ml/ Reuters, www.rte.ie