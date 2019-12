Przyjęcie ślubowania od nowych sędziów TK bez udziału mediów. Wicerzecznik PiS komentuje

- Nie wiem, co kierowało Kancelarią Prezydenta, że taka a nie inna oprawa wydarzenia była sugerowana - powiedział w "Graffiti" wicerzecznik PiS Radosław Fogiel pytany o niewpuszczenie dziennikarzy na przyjęcie ślubowania od nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jak dodał, wydarzenia to nie było tajemnicą. - W tajemnicy to tak, jakby ktoś się z kimś spotykał na stacji benzynowej - dodał.