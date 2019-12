Müller: mechanizm dyscyplinowania sędziów powinien być skuteczniejszy, trwają prace

W środę opublikowano stanowisko rządu dotyczące "postępowania sędziów, którzy poprzez swoje publiczne wypowiedzi i działania kwestionują status innych sędziów, manipulując wyrokiem TSUE" z 19 listopada.

"Podważanie statusu sędziów i prawomocności wydawanych przez nich orzeczeń uderza w konstytucyjne podstawy państwa prawa. Prowadzi do chaosu prawnego w Polsce. Budzi wśród Polaków niepokój co do ważności wyroków sądów, które w każdym roku rozstrzygają kilkanaście milionów spraw" - dodała Rada Ministrów.

W programie "Graffiti" skomentował to rzecznik rządu Piotr Müller. - Niektórzy skrajnie nadinterpretują wyrok TSUE i próbują podważyć status sędziego swoich kolegów - mówił.

Zastanawiał się, "jaka to będzie sytuacja, w której wygrywa się sprawę sądową, a w innej instancji ktoś mówi, że ten, kto wydał wyrok, nie był sędzią".

- To stanowisko rządu jest przejawem naszej troski o to, by w wymiarze sprawiedliwości nie doszło do chaosu - powiedział rzecznik rządu.

"Sędzia nie powinien stawiać się w sytuacji dwuznacznej"

Müller odwołał się do artykułu 179 Konstytucji RP. - Jeżeli prezydent powołuje kogoś na sędziego w procedurze zgodnej z prawem, to nikt nie może tego podważać - stwierdził.

Zapewnił, że nikt nie zabrania sędziom udziału w życiu społecznym. - Ale sędziów obowiązują inne zasady wynikające wprost z Konstytucji: ograniczonego działania w sferze publicznej, aby w żaden sposób nie podważało to zasady niezależności sądów - powiedział, nawiązując do niedawnych ogólnopolskich manifestacji.

Na takim proteście we Wrocławiu jednocześnie znaleźli się były senator Platformy Obywatelskiej Józef Pinior oraz prowadzący jego sprawę sędzia Marek Górny.

- Jakie to emocje budzi u zwykłego obywatela? Pojawiają się wątpliwości. Sędzia nie powinien stawiać się w sytuacji dwuznacznej - uznał Müller.

Dodał, że było to wystąpienie w charakterze politycznym, a sędziowie nie powinni w takich brać udziału.

Rzecznik rządu: sędziowie nie powinni pojawiać się na manifestacjach

Zapytany przez Piotra Witwickiego, czy sędziowie nie mogliby więc pojawiać się na manifestacjach, odpowiedział: "Nie powinni". - To zawód szczególnego zaufania, regulowany wprost w Konstytucji - powiedział.

Jego zdaniem, sędziowie nie powinni brać udziału w wystąpieniach o charakterze politycznym.

- Czy oni publicznie wyrażając swój sprzeciw wobec polityków tej, czy innej partii, mógłby orzekać? Czy obiektywnie, z punktu widzenia obywatela, byłby postrzegany jako osoba sprawiedliwa? Nie sądzę, dlatego sędziowie nie powinni tak daleko iść, jeśli chodzi o przekazywanie swoich poglądów - ocenił rzecznik rządu.

Przypomniał, że o przyjęcie nowych ustaw apelował m.in. rzecznik prasowy Sądu Najwyższego. - Być może trzeba będzie to zrobić - mówił.

"Mechanizm dyscyplinowania sędziów powinien być skuteczniejszy"

Rzecznik rządu potwierdził, że resort sprawiedliwości zajmuje się porównaniem rozwiązań dotyczących sądownictwa w różnych krajach UE. - Nasi oponenci mówią, że powinniśmy dążyć do standardów unijnych - stwierdził.

Zapewnił, że "nie chodzi o dyscyplinowanie sędziów, bo taki mechanizm już istnieje". - Powinien być bardziej skuteczny, ale trudno o to zadbać, jeżeli sędziowie podważają zasadność, legalność Izby (Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego), która ma tego dokonywać - powiedział.

wka/ Polsat News, polsatnews.pl