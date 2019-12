O królu, który sam nosi swoje walizki. Szwedzki monarcha na lotnisku w New Delhi [WIDEO]

Król Karol XVI Gustaw i królowa Sylwia Sommerlath rozpoczęli w poniedziałek kilkudniową wizytę w Indiach. Królewska para wylądowała na lotnisku w New Delhi. "Jego Wysokość Carl Gustaf Folke Hubertus, król Szwecji i Jej Wysokość Silvia Renate Sommerlath udali się lotem AI168 ze Sztokholmu do Delhi" - napisali przedstawiciele Air India na Twitterze, publikując zdjęciami z powitania członków rodziny królewskiej na lotnisku.

ZOBACZ: Poseł: spróbujcie utrzymać się w Warszawie za 9 tys. zł

Nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie pewien szczegół - król Karol XVI Gustaw przez cały czas nosił własną walizkę. Zdjęcia stały się prawdziwą sensacją, a Hindusi pokochali szwedzkiego monarchę.

#FlyAI : Very Proud moment of Air India when we had a Special Guest onboard. His Majesty Carl Gustaf Folke Hubertus , King of Sweden and Her Majesty Silvia Renate Sommerlath travelled AI168 Stockholm to Delhi. Ms. Sangeeta Sanyal Country Manager Sweden greeted the Royal guests. pic.twitter.com/LXrLeEoDqd