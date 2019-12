Wiceminister zdrowia: nie ma informacji na temat wycofania leków na cukrzycę

- Obecnie nie ma jakiejkolwiek informacji na temat wycofania lub wstrzymania produkcji leków z metforminą. Czekamy na komunikat Europejskiej Agencji Leków - przekazał Cieszyński przed wejściem na spotkanie w resorcie zdrowia.

Wezmą w nim udział konsultanci krajowi, profesorowie, specjaliści w dziedzinie chorób wewnętrznych, diabetologii, kardiologii, endokrynologii. Także przedstawiciele Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Urzędu Rejestracji Leków i Narodowego Instytutu Leków.

- Naszym celem jest przeanalizowanie stanu faktycznego i wypracowanie rekomendacji - dodał wiceminister.

Przypomniał, że "kiedy występuje zagrożenie życie i zdrowia pacjentów Główny Inspektorat Farmaceutyczny przekazuje informacje o niezwłocznym wycofaniu leku".

Pilnie do lekarza

Metformina to bardzo popularny lek podawany przy cukrzycy typu II i przyjmowany przez ogromną grupę pacjentów. "Szacuje się, że w Polsce przyjmuje ją stale ok. 1,8 mln pacjentów. Poza cukrzykami, również pacjentki leczące zespół policystycznych jajników" - podaje we wtorek "Dziennik Gazeta Prawna".

"Z naszych informacji wynika, że zanieczyszczenie stwierdzono niezależnie od siebie w dwóch miejscach: w Azji oraz w Niemczech. Dotyczy produkcji substancji w chińskich fabrykach, które zaopatrują w leki niemal całą Europę" - czytamy.

Jak tłumaczy "DGP", niepożądaną substancją jest N-nitrozodimetyloamina (NDMA), czyli toksyczny związek chemiczny, który jest bardzo niebezpieczny dla wątroby. "Ma też działanie rakotwórcze. NDMA jest wstrzykiwane szczurom, by przyspieszyć u nich postęp choroby nowotworowej" - wskazuje.

Osoby zażywające metforminę powinny pilnie iść do lekarza rodzinnego, który zgodnie z zaleceniami administracji publicznej podejmie decyzję, co dalej - wyjaśnia w "DGP" członek zarządu Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce Michał Sutkowski. Jak zaznacza, prawodobne będzie zaordynowanie pacjentom innych leków. Sutkowski jednocześnie uspokaja, że diabetologicznych leków nie brakuje, choć ich zażywanie jest mniej wygodne niż metforminy.

Które leki zawierają metforminę?

"DGP" w artykule wymienił dostępne w Polsce preparaty zawierające metforminę: Avamina (tabletki powlekane), Avamina SR (tabletki o przedłużonym uwalnianiu), Etform (tabletki powlekane), Etform 500 (tabletki powlekane), Etform 850 (tabletki powlekane), Formetic (tabletki powlekane), Glucophage 500 (tabletki powlekane), Glucophage 850 (tabletki powlekane), Glucophage 1000 (tabletki powlekane), Glucophage XR (tabletki o przedłużonym uwalnianiu), Metfogamma 500 (tabletki powlekane), Metfogamma 850 (tabletki powlekane), Metfogamma 1000 (tabletki powlekane), Metformax 500 (tabletki), Metformax 850 (tabletki), Metformax 1000 (tabletki powlekane), Metformax SR 500 (tabletki o przedłużonym uwalnianiu), Metformin Bluefish (tabletki powlekane), Metformin Galena (tabletki), Metformin Vitabalans (tabletki powlekane), Metifor (tabletki), Siofor 500 (tabletki powlekane), Siofor 850 (tabletki powlekane), Siofor 1000 (tabletki powlekane) oraz Symformin XR (tabletki o przedłużonym uwalnianiu).

"Zarówno Europejska Agencja Leków, jak i Ministerstwo Zdrowia nie komentują na razie oficjalnie sprawy. Słyszymy, że czas na oficjalne komentarze będzie po uzgodnieniu na forum unijnym zharmonizowanych działań. W resorcie zdrowia słyszymy, że trzeba podejść do sprawy poważnie, zarazem jednak nie wywołując wśród ludzi paniki" - podaje "DGP".

