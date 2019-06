W Światowym Dniu Walki z Cukrzycą Narodowy Fundusz Zdrowia organizuje w swoich oddziałach dzień otwarty. Odwiedzający NFZ m.in. bezpłatnie zmierzą poziom cukru we krwi oraz skonsultują się z diabetologiem i z dietetykiem.

Światowy Dzień Walki z Cukrzycą jest obchodzony 27 czerwca dla upamiętnienia odkrycia insuliny, leku, dzięki któremu cukrzyca z choroby nieuleczalnej stała się chorobą przewlekłą.

60 mln chorych w Europie

W Europie cukrzycę ma 60 mln osób. W Polsce choruje na nią 2,2 mln osób, a ponad 500 tys. nie jest tego świadoma. Eksperci podnoszą, że wciąż brakuje niestety wiedzy, jak unikać ryzyka zachorowania i jak żyć z tą chorobą.

Oddziały wojewódzkie Funduszu proponują w czwartek m.in. bezpłatne pomiary cukru we krwi oraz specjalistyczne porady dietetyczne i diabetologiczne. NFZ będzie zachęcał odwiedzających do zapoznania się z dietami dostępnymi na stronie diety.nfz.gov.pl. Przyszłe mamy dowiedzą się, jak korzystać z przygotowanej przez NFZ aplikacji mobilnej Sweet Pregna, która wspiera kobiety z cukrzycą ciążową.

Dwa główne typy choroby

Cukrzyca to przewlekła choroba, do której dochodzi, gdy organizm nie wytwarza wystarczającej ilości insuliny lub nie potrafi wykorzystywać własnej insuliny w procesie metabolizmu cukrów pochodzących ze spożywanej żywności.

Rozróżniane są dwa główne typy choroby. Osoby cierpiące na cukrzycę typu pierwszego na ogół nie wytwarzają własnej insuliny i dlatego, aby przeżyć, muszą przyjmować insulinę w formie iniekcji. Ten typ cukrzycy to autoimmunologiczne schorzenie, na które zapadają głównie dzieci i młodzież.

Chorzy na cukrzycę typu drugiego, którzy stanowią około 85 proc. wszystkich przypadków zachorowań, najczęściej wytwarzają własną insulinę, ale w niewystarczającej ilości lub ich organizm nie umie jej właściwie wykorzystywać. Cukrzyca typu drugiego zwykle rozwija się w wieku średnim lub starszym i jest ściśle związana z siedzącym trybem życia, zbyt kaloryczną dietą i z otyłością.

- Nadmierne spożywanie cukru, otyłość i związane z tym konsekwencje zdrowotne mogą oznaczać dla przeciętnego Polaka skrócenie życia średnio o 15 lat. Około 1,4 tys. zgonów rocznie wynika z konsekwencji nadmiernego spożycia napojów słodzonych cukrem - ostrzega zastępca prezesa NFZ ds. operacyjnych Adam Niedzielski.

Co 6 sekund na świecie umiera osoba z powodu cukrzycy i jej powikłań

Eksperci podnoszą, że cukrzyca to problem zdrowotny doprowadzający wielu chorych do kalectwa - niedowidzenia i ślepoty, niewydolności nerek, amputacji kończyn dolnych, choroby niedokrwiennej serca, niewydolności serca, udaru mózgu i do przedwczesnego zgonu.

- Co 6 sekund na świecie umiera osoba z powodu cukrzycy i jej powikłań, a co druga z nich ma mniej niż 60 lat - zaznacza prof. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Profilaktyka i prawidłowe leczenie

Specjaliście podkreślają, że cukrzyca nie musi oznaczać rezygnacji z marzeń i celów życiowych. Ważne są profilaktyka i prawidłowe leczenie. Zmiana nawyków żywieniowych, aktywność fizyczna połączona z dietą i regularne badania mogą skutecznie zapobiec rozwojowi cukrzycy, a chorych uchronić przed jej groźnymi powikłaniami.

W 2018 r. na leczenie cukrzycy NFZ przeznaczył ponad 1,6 mld zł. Według szacunków Funduszu w 2025 r. aż o blisko 35 proc. wzrośnie liczba chorych na cukrzycę i nadciśnienie tętnicze. Wydatki na leczenie chorób związanych z otyłością mogą w porównaniu z 2017 r. być wyższe nawet o 1 mld zł.

pgo/ PAP