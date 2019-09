Nowa lista refundacyjna. Są na niej m.in. leki na raka piersi

Najnowsze obwieszczenie ministra zdrowia ws. wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, wraz z załącznikami liczy ponad 1660 stron.

Dzięki wprowadzonym na liście zmianom pacjentki cierpiące na raka piersi mają zapewniony dostęp do nowych opcji terapeutycznych. Kisqali (rybocyklib) to lek stosowany w rzadkim podtypie hormonozależnego HER2-ujemnego raka piersi w skojarzeniu z inhibitorami aromatazy, a Ibrance (palbociclib) to lek znajdujący zastosowanie w leczeniu zaawansowanego raka piersi w skojarzeniu z inhibitorami aromatazy oraz w skojarzeniu z fulwestrantem.

Wraz z nową listą refundacyjną leki Perjeta (pertuzumab) i Herceptin (trastuzumab) będą dostępne w ramach skojarzonego, przedoperacyjnego leczenia raka piersi.

Zadania ministerstwa zdrowia

Zapewnienie dostępu do skutecznych i bezpiecznych produktów leczniczych i zmniejszanie kosztów leczenia dla pacjentów jest jednym z zadań ministra zdrowia.

Narzędziem realizacji tego zadania jest m.in. refundacja, dzięki której chorzy mogą taniej kupić leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne.

ac/ PAP