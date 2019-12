"Przysypany aż po szyję". Mężczyzna utknął w pięciometrowym wykopie w Chojnicach [WIDEO]

Strażacy wyciągali mężczyznę z kilkumetrowego wykopu przy ul. Przemysłowej w Chojnicach (Pomorskie). To pracownik ekipy budowlanej. Kiedy wszedł do wykopu osunęła się na niego ziemia. Akcja ratunkowa była niezwykle skomplikowana i nietypowa. Trwała ok. dwóch godzin.

Jeden ze strażaków z kilkunastoletnim doświadczeniem, przyznał w rozmowie z reporterem Polsat News, że pierwszy raz zetknął się z podobnym przypadkiem.

Leżał w pięciometrowym wykopie

Do teraz nie wiadomo, dlaczego mężczyzna znalazł się w pięciometrowym wykopie, który miał posłużyć do położenia instalacji ciepłowniczej i gazowej. Kiedy na mężczyznę osunęła się ziemia z gliną, nie mógł się samodzielnie wydostać. Jego koledzy odkopali go na tyle, by mógł oddychać i wezwali straż pożarną.

Strażacy przyznali, że akcja była nie tylko nietypowa, ale i niebezpieczna dla nich.

Mężczyzna po odkopaniu został przewieziony do szpitala. Jego życiu nic nie zagraża, ale został poddany obserwacji.

"Zaczęliśmy łopatami, później bardzo powoli schodziliśmy niżej"

- Mozolna praca, ponieważ osoba została przysypana do szyi. Na początku zaczęliśmy łopatami, później bardzo, bardzo powoli schodziliśmy coraz niżej - relacjonował st. kpt. Rafał Buszek z Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach.

- Jak już mieliśmy go wykopanego mniej więcej do nóg, zadysponowaliśmy sprzęt specjalistyczny - podnośnik, drabinę. Teraz, po samej akcji, możemy powiedzieć, że była udana, bo nasz poszkodowany przeżył - mówił st. kpt. Buszek.

Mężczyzna po odkopaniu został przewieziony do szpitala. Jego życiu nic nie zagraża, ale został poddany obserwacji.

grz/hlk/ Polsat News