Przyjęcie dla przywódców NATO. Demonstracje przed Pałacem Buckingham

Wydanemu we wtorek wieczorem przez królową Elżbietę II przyjęciu dla przywódców państw członkowskich NATO towarzyszyły przed Pałacem Buckingham głośne protesty przeciwników amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa.

Przyjęcie w Pałacu Buckingham było pierwszym oficjalnym elementem dwudniowego spotkania przywódców państw NATO z okazji 70. rocznicy powstania Sojuszu. Po jego zakończeniu politycy udali się do siedziby brytyjskiego premiera Borisa Johnsona przy Downing Street na kolację roboczą. W środę rano będą obradować w Watford pod Londynem.

Przyjęciu towarzyszyły protesty - głównie przeciwników Trumpa, choć spektrum wznoszonych haseł było bardzo szerokie. Uczestnicy demonstracji sprzeciwiali się wizycie amerykańskiego prezydenta, ale też protestowali przeciw samemu NATO, domagali się rozbrojenia nuklearnego, walki z rasizmem, wyrażali solidarność z Palestyńczykami oraz Kurdami.

Część uczestników wzięła udział w demonstracji, aby zaprotestować przeciwko rzekomej prywatyzacji brytyjskiej publicznej służby zdrowia NHS, której zamiar przeprowadzenia zarzuca Johnsonowi lider opozycyjnej Partii Pracy Jeremy Corbyn. Oskarża on szefa rządu, że prowadzi tajne negocjacje z Trumpem w sprawie dopuszczenia amerykańskich firm na brytyjski rynek usług medycznych, choć zarówno Johnson, jak i Trump stanowczo temu zaprzeczają.

Demonstracja rozpoczęła się na Trafalgar Square, po czym przeszła reprezentacyjną aleją The Mall pod Pałac Buckingham. Policja ani media nie informują, by w trakcie przemarszu czy pod siedzibą monarchini doszło do jakichś poważnych incydentów.

Protesty przeciwników Trumpa miały miejsce także podczas jego dwóch poprzednich wizyty w Wielkiej Brytanii - w lipcu 2018 oraz w czerwcu 2019 r.

