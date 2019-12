Przemoc w przedszkolu. Opiekunka szarpała i rzucała 3-latkiem

Szokujące metody wychowawcze. W Łodzi ojciec 3-latka nagrał jak opiekunka w przedszkolu rzuca jego dzieckiem, by usiadło do stołu. W Koszalinie ruszył proces nauczycieli, którzy taśmą zaklejali dzieciom usta, by były cicho. Miała być dyscyplina - była przemoc.