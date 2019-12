Podobizna Rogera Federera na 20 frankach szwajcarskich

"Federer, triumfator dwudziestu turniejów Wielkiego Szlema, jest najbardziej utytułowanym szwajcarskim sportowcem, a także idealnym ambasadorem naszego kraju" - napisano w oświadczeniu rządu.

Planowane jest wybicie 55 tysięcy srebrnych monet. Do obiegu mają zostać wprowadzone w styczniu 2020.

Thank you Switzerland🇨🇭and Swissmint for this incredible honour and privilege. 🙏#DankeSchweiz#MerciLaSuisse#GrazieSvizzera#GraziaSvizra pic.twitter.com/gNs6qYjOh6