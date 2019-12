Ważna deklaracja szefa NATO. "Jak nastąpi atak Rosji na Polskę, odpowie całe NATO"

- NATO wysyła Rosji bardzo silny sygnał: jak nastąpi atak na Polskę czy kraje bałtyckie, to odpowie cały Sojusz. W ten sposób zapobiegamy atakom - powiedział we wtorek Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO. Dodał, że w "zmieniającym się porządku światowych sił bardzo rośnie pozycja Chin", przez co "musimy być przygotowani na niewiadomą".